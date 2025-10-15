Стали известны мотивы видеоарбитра, засчитавшего фантомный гол СКА

Судья видеоповторов Максим Гордиенко, засчитавший скандальный гол СКА в матче с «Автомобилистом» (2:1), оказался фанатом петербургского клуба, пишет Gazeta.ru со ссылкой на телеграм-канал Mash.

СКА прервал серию из пяти поражений подряд, благодаря фантомному голу: шайба после броска Андрея Педана проникла в ворота через дырку в сетке. КХЛ пожизненно дисквалифицировала видеорефери и принесла извинения.

Максим Гордиенко сообщил, что не расстроился из-за пожизненного бана, так как судейство не является его основным источником дохода. У теперь уже бывшего арбитра зарегистрировано несколько ИП с разными видами деятельности, в частности, розничная продажа цветов и пассажирский транспорт.

Пресс-служба пострадавшего «Автомобилиста» сообщила, что не будет подавать протест на результат матч со СКА, так как регламент КХЛ не принимает протесты, основанные на ошибках судей при взятии ворот.