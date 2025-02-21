Стали известны новые жуткие подробности последних часов жизни Лиама Пейна

Расследование обстоятельств гибели Лиама Пейна продолжается. Стало известно, что в последние часы своей жизни он находился в компании двух девушек. Певец обратился к ним через портал эскорт-услуг с намерением провести время, находясь под воздействием наркотиков, сообщило издание Daily Mail.

Согласно информации издания, девушки провели около двух с половиной часов в апартаментах Пейна. В какой-то момент он разбил телевизор и выгнал их, не расплатившись за услуги.

Свидетельницы утверждают, что Лиам употреблял наркотики на их глазах и просил, чтобы они достали ему новую дозу. Напоминаем, что после его смерти в организме певца была обнаружена смесь психоактивных веществ.

Ранее сообщалось, что с друга Лиама Пейна и двух сотрудников отеля сняли обвинения в убийстве.