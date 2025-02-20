С друга Лиама Пейна и двух сотрудников отеля сняли обвинения в убийстве

Друга Лиама Пейна Роджера Нореса и двух сотрудников отеля оправдали по делу об убийстве экс-солиста группы One Direction. Об этом пишет журнал Voice.

Напомним, Лиам Пейн скончался в результате падения с балкона третьего этажа в отеле с названием CasaSur Palmero, расположенном в Буэнос-Айресе. Полиция Аргентины арестовала трех подозреваемых в смерти Пейна – это его друг Норес и два сотрудника отеля. Их троих обвинили в оставлении Пейна в опасности и продаже ему наркотиков.

Так, согласно отчетам, экс-солист группы One Direction употреблял наркотики и алкоголь. Как стало известно в четверг, с обвиняемых сняли все подозрения – от них не зависел тот факт, принимал бы Лиам Пейн наркотики в их присутствии, или же в одиночестве.

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