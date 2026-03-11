Стали известны планы боксера Бивола после боя с Айфертом

Менеджер чемпионата мира по версиям WBA, WBO и IBF Дмитрия Бивола Владимир Корнилов рассказал о ближайших планах российского боксера.

23 мая в египетской Газе Бивол проведет бой с немцем Михаэлем Айфертом, обязательным претендентом на титул IBF. Поединок Бивола и Айферта станет частью масштабного вечера бокса, главным событием которого заявлен бой чемпионата мира в тяжелом весе украинца Александра Усика и Рико Верхувена.

После этого Бивол намерен провести третий бой с Артуром Бетербиевым. Дмитрий Бивол стал абсолютным чемпионом мира, взяв в феврале 2025 года реванш у Артура Бетербиева. Российский боец провел на профессиональном ринге 25 боев и проиграл лишь раз — Бетербиеву в октябре 2024 года.

Уже после обещанного Бетербиеву реванша менеджеры будут выбирать один из трех вариантов — бой с обладателем чемпионского пояса в первом тяжелом весе, с Дэвидом Бенавидесом или реванш с Саулем «Канело» Альваресом.

