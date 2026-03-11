Трамп подтвердил, что сборная Ирана может беспрепятственно сыграть на чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о том, что накануне встречался с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения хода подготовки к чемпионату мира по футболу.

Руководитель мирового футбола подчеркнул, что обсуждал с Трампом ситуацию вокруг Ирана. По его словам, президент США вновь подтвердил, что сборная Ирана беспрепятственно сможет принять участие в турнире.

«Сейчас, как никогда ранее, нам всем необходимо такое событие, как чемпионат мира ФИФА, способное объединить людей», — говорится в заявлении Инфантино.

Сообщалось, что правительство Ирана примет решение об участии национальной сборной в мундиале. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. 28 февраля США и Израиль начали агрессию против Ирана. Исламская республика отвечает ударами по военным базам США на Ближнем Востоке и по целям в Израиле. Также Иран перекрыл Ормузский пролив, через который проходит более пятой части мировой нефти.

Ранее Джанни Инфантино выразил уверенность, что беспорядки в Мексике, начавшиеся в конце февраля, не помешают проведению чемпионата мира.