Стали известны подробности личной жизни сына Михаила Боярского

44-летний депутат Государственной думы Сергей Боярский, сын известного актера Михаила Боярского, в эфире программы «Ты не поверишь!» сообщил , что расстался с супругой Екатериной и вступил в новый брак. Имя его новой жены он предпочел не раскрывать, однако она подарила ему двоих детей.

По его словам, одному из сыновей всего четыре года, а младшему — менее года. Оба — еще совсем малыши. Их зовут Сережа и Миша.

В конце 2024 года Михаил Сергеевич упомянул, что у него шестеро внуков, хотя до этого сообщалось лишь о четырех. Стоит отметить, что первый брак Сергея состоялся в 1998 году. В тот же год в семье появилась дочь Екатерина, а в 2008 году на свет родилась Александра.

Ранее сын Боярского рассказал о плановых обследованиях отца в больнице.