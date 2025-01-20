Стали известны подробности личной жизни сына Михаила Боярского
Сын Михаила Боярского впервые рассказал о новом браке и отцовстве
Фото: [flickr.com]
44-летний депутат Государственной думы Сергей Боярский, сын известного актера Михаила Боярского, в эфире программы «Ты не поверишь!» сообщил, что расстался с супругой Екатериной и вступил в новый брак. Имя его новой жены он предпочел не раскрывать, однако она подарила ему двоих детей.
По его словам, одному из сыновей всего четыре года, а младшему — менее года. Оба — еще совсем малыши. Их зовут Сережа и Миша.
В конце 2024 года Михаил Сергеевич упомянул, что у него шестеро внуков, хотя до этого сообщалось лишь о четырех. Стоит отметить, что первый брак Сергея состоялся в 1998 году. В тот же год в семье появилась дочь Екатерина, а в 2008 году на свет родилась Александра.
Ранее сын Боярского рассказал о плановых обследованиях отца в больнице.