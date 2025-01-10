Сын Боярского прокомментировал новости о госпитализации отца

Сын актера Михаила Боярского Сергей ответил на новости о госпитализации звездного отца. Он не подтвердил РИА Новости эту информацию, но отметил, что народный артист РСФСР действительно посещал больницу.

По словам Сергея Боярского, его отца никто экстренно не госпитализировал: актер посещал врачей планово и проходил ряд обследований. Одно из самых важных — КТ легких. Известно, что «советский д`Артаньян» много курит, а избавляться от губительной привычки отказывается, несмотря на рекомендации специалистов.

«С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль», — отметил Сергей Боярский.

Напомним, что информация о госпитализации Боярского-старшего распространилась в Telegram. Одним из первых тревожные новости сообщили каналы 112 и Mash. Отмечалось, что актера якобы сразила ишемическая болезнь сердца и его доставили в петербургскую больницу. Сведения об этом не подтвердились.

Ранее сообщалось, что Симоньян рассказала подробности клинической смерти режиссера Кеосаяна.