Стали известны подробности смерти «легенды футбола» Диего Марадоны

Знаменитый футболист Диего Марадона мог сильно мучиться перед смертью, его не стоило держать дома при таком его физическом состоянии. Такое заявление сделал судебно-медицинский эксперт Карлос Маурисио Кассинелли. Его слова привело издание La Nacion.

В Аргентине проходит судебное заседание по делу о врачах Марадоны, которые, по версии следствия, не оказали ему необходимую помощь. По утверждению эксперта, вскрытие тела Марадоны показало, что в его внутренних органах скопилось порядка 4,5 литра воды. Это говорит о том, что вода накапливалась на протяжении большого количества дней.

«Он не был пациентом, которого следовало бы держать дома; за ним следовало наблюдать с помощью параметрического оборудования, и он должен был находиться под наблюдением», — указал Кассинелли.

Он подчеркнул, что вполне возможно, что предсмертная агония футболиста длилась на протяжении 12 часов. В то же время, по его мнению, осмотр пациента было необходимо проводить каждые четыре часа.

Ранее сообщалось, что сын звезды спорта Марадона-младший обвинил медиков в фактическом убийстве его отца. Во время суда обвинение настаивает на умышленном убийстве, а не просто халатности медиков.