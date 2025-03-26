«Врачи убили его»: сын Марадоны обвинил медиков в смерти отца

Диего Армандо Марадона-младший в эфире El Chiringuito обвинил в смерти своего отца врачей. Он уверен, что легендарного футболиста не лечили должным образом.

«Я не могу смириться с тем, чего врачи не сделали. Я уверен, что мы докажем факт халатности. Если бы его лечили как следует, он мог бы сейчас сидеть здесь», — сказал сын Марадоны.

В середине марта в Аргентине начался судебный процесс по делу смерти Марадоны. Обвинение настаивает на умышленном убийстве, а не просто халатности медиков. Перед судом предстанут семь работников, к процессу привлекут более 120 свидетелей.

Один из величайших футболистов в истории скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти назвали остановку сердца.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины первой из Южной Америки квалифицировалась на чемпионат мира по футболу.