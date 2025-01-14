В Москве началась церемония прощания с народной артисткой России Добровольской

Добровольская ушла из жизни 10 января после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. После прощальной церемонии пройдет отпевание в Храме святителя Николая на Трех Горах в 13:00 мск. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище в столице.

Саркофаг установлен на сцене, к нему люди приносят цветы. Рядом размещены венки от Минкультуры России, Союза театральных деятелей, сотрудников МХТ, а также от друзей и родных актрисы.

На экран проецируется портрет Добровольской. Гражданская панихида проходит под нежную музыку. По данным StarHit, первым к гробу подошел ее сын Николай, который рожден от Михаила Ефремова.

Добровольская родилась 26 декабря 1964 года и окончила ГИТИС в 1987 году. С 1991 года она работала в МХТ им. Чехова и снималась в таких сериалах, как «Королева Марго», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь» и «Актрисы».

Ранее сообщалось, что наследникам Добровольской достались двухэтажный дом и квартира в Москве.