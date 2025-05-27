Стали известны последствия возвращения Лазаревой* и Быкова* в Россию

По словам юриста Ильи Русяева, телеведущей Татьяне Лазаревой* и писателю Дмитрию Быкову* может грозить заключение под стражу при попытке вернуться в Россию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что в отношении обоих в нашей стране возбуждены уголовные дела. Так, телеведущая заочно приговорена в России к шести с половиной годам лишения свободы по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, подразумевающей публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием СМИ или сети Интернет. Кроме того, ей назначен дополнительный запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года после освобождения.

По мнению юриста, в свою очередь Дмитрий Быков неоднократно привлечен к административной ответственности, делал публичные заявления, которые могут быть рассмотрены как основания для возбуждения уголовного дела по ст. 282.3 УК РФ, что может грозить сроком до 10 лет лишения свободы.

Он добавил, что при наличии соответствующего расследования и возбуждении уголовного дела писатель также может быть задержан сразу после прибытия в Россию.

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*внесены Минюстом России в список иноагентов РФ.