Стали известны претенденты на пост главного тренера «Оренбурга»

В шорт-листе «Оренбурга» есть три кандидата на пост главного тренера, сообщает Sport24.

По информации издания, в списке значатся Сергей Игнашевич, Александр Кержаков и Владимир Федотов. Отмечается, что руководство клуба склоняется к варианту с Игнашевичем. Гендиректор уральского клуба Кирилл Волженкин ранее уже работал со специалистом в «Балтике» и сохранил с ним добрые отношения.

Также готовность возглавить «Оренбург» выразил недавно уволенный из «Факела» Игорь Шалимов.

Знаменитый в прошлом защитник ЦСКА и сборной России в своей тренерской карьере успел поработать главным тренером «Торпедо» и «Балтики». С 2024 года 46-летний Игнашевич остается без клуба.

Ранее «Оренбург» уволил Владимира Слишковича после четырех поражений кряду в РПЛ. На данный момент команда занимает 14-е место в чемпионате.