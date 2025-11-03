Стали известны претенденты на титул лучшего игрока октября в РПЛ

В список вошли футболисты «Локомотива» Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев, форвард «Динамо» Иван Сергеев, а также два голкипера — Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из «Балтики».

Выбор претендентов проводился на основании статистики в трех октябрьских турах — 11-м, 12-м и 13-м.

Бориско и Агкацев отстояли в трех матчах на ноль. У Батракова и Сергеева по два гола и две голевые передачи, у Воробьева — 2+1.

Из всей пятерки игроком месяца уже признавался Алексей Батраков, который стал лучшим игроком июля-августа. В сентябре игроком месяца стал полузащитник «Зенита» Максим Глушенков.

