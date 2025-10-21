Стали известны сроки восстановления после травмы нападающего «Зенита» Кассьерры
Фото: [ФК «Зенит»]
Нападающий «Зенита» Маттео Кассьерра около четырех недель будет тренироваться по индивидуальной программе, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
Точные сроки возвращения будут зависеть от динамики восстановления. Форвард получил травму в матче 12-го тура против «Сочи».
Маттео Кассьерра выступает за «Зенит» с 2022 года. В нынешнем сезоне колумбийский нападающий провел 14 матчей в чемпионате и Кубке России, забил семь мячей и отдал две передачи. Больше голов в составе «Зенита» только у полузащитника Максима Глушенкова (8). У других форвардов клуба Александра Соболева и Лусиано Гонду пять и два мяча во всех турнирах соответственно.
«Зенит» занимает четвертое место в РПЛ с 23 очками, на три пункта отставая от «Краснодара» и «Локомотива».