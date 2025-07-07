Стали известны тренеры сборных НХЛ и КХЛ на Матче года

Организаторы благотворительного Матча года, в котором сыграют российские игроки НХЛ и КХЛ, назвали тренеров обеих команд.

Сборную НХЛ возглавят тренер «Спартака» Алексей Жамнов, тренер СКА Игорь Ларионов, а также Олег Знарок.

Командой, составленной из игроков КХЛ, будут руководить Игорь Никитин (ЦСКА), Дмитрий Квартальнов (минское «Динамо») и Андрей Разин («Металлург»).

Матч пройдет 13 июля в Москве. Зрители получат возможность увидеть практически всех российских звезд на одной площадке.

Матч года проводится во второй раз. С его идеей в прошлом году выступили игроки НХЛ Артемий Панарин и Михаил Сергачев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выступил с критикой российских СМИ, которые слишком много внимания уделяют событиям в НХЛ, гораздо реже освещая внутрироссийские события, такие, как Матч года.