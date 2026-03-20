Стало известно, что 6 апреля ФЛГР прекратит свое существование

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил RT, что 6 апреля Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) прекратит свое существование, вместо нее будет создана объединенная лыжная федерация.

Вероятно, за образец будет взята Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая объединяет сразу несколько видов спорта: лыжные гонки, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и сноуборд. Тенденция к укрупнению наблюдается и в России: уже действуют объединенные федерации водных видов и гимнастики.

Действующий президент ФЛГР Елена Вяльбе также говорила о скором завершении ее полномочий как главы федерации ввиду ликвидации таковой. При этом она заявила, что продолжить отвечать за лыжные гонки в рамках объединенной федерации.

По информации RT, основным претендентом на пост главы новой организации является депутат Госдумы Дмитрий Свищев, который уже руководит федерацией керлинга, а в парламенте отвечает за спорт.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал катастрофой возможное назначение депутата на пост главы объединенной федерации.