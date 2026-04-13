Стало известно допустимое количество легионеров в следующем сезоне РПЛ

Известный инсайдер Иван Карпов рассказал, как будет действовать лимит на легионеров в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Его источник в Министерстве спорта РФ подтвердил планомерное ужесточение лимита.

По его словам, в следующем сезоне произойдет сокращение одной легионерской позиции в заявке команды и на поле. В настоящее время в РПЛ действует лимит, по которому в заявке может быть 13 иностранных футболистов, а на поле — восемь. В сезоне-2026/27 — лимит получит формат 12/7, в сезоне-2027/28 — 11/6 и наконец в сезоне-2028/29 — заявленный министром спорта Михаилом Дегтяревым формат 10/5.

Глава ведомства намерен провести ужесточение лимита, несмотря на протесты со стороны большинства футбольных специалистов. Так, последовательными противниками лимита являются главный тренер сборной России Валерий Карпин и главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

