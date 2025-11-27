Стало известно, где будет проходить срочную службу рэпер Макан

Известный российский рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Макан, будет проходить военную службу в элитном подразделении специального назначения. Об этом со ссылкой на телеграм-канал SHOT сообщила газета «МК».

По информации источников, 23-летнего артиста распределили в центр спецназначения «Витязь», находящийся в составе Росгвардии.

Бойцы этого подразделения специализируются на выполнении особо важных задач, включая борьбу с терроризмом, освобождение заложников и пресечение массовых беспорядков.

«Витязь» имеет богатую боевую историю — в 2002 году спецназовцы участвовали в знаменитой операции по освобождению заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в Москве. За время существования отряда минимум 16 его сотрудников были удостоены звания Героя РФ.

