Стало известно, где Галкин отметил свой 49-й день рождения

По информации телеграм-канала, мероприятие было организовано в элитном итальянском ресторане Tartufo в районе Марина Бич, которым владеет украинский бизнесмен. Отмечается, что это место является любимым заведением артиста.

Сама вечеринка прошла в закрытом формате. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой «отжигали» в VIP-зоне в кругу русскоязычных друзей. Охраны при этом вокруг них не было.

По информации Mash, вечер начался с пешей прогулки и продолжился эксклюзивным ужином за €2 тыс (157 тыс. руб.). На столе у звездных гостей стояли разнообразные закуски, пицца, рыба, мясо и дорогой алкоголь. Судя по фотографиям, Пугачева сидела отдельно от мужа.

Как отмечает источник, в ресторане всегда радуются приходу артистов, так как они регулярно балуют персонал чаевыми, а также лично знают его владельца.

По данным Mash, пара выбрала такой формат празднования дня рождения Галкина из-за того, что их яхта «Оксана», которая обычно ходит под флагами Черногории и Великобритании, оказалась в ремонте. Обычно артисты отмечают подобные праздники на ней.

Отмечается, что стоимость этой яхты класса Majesty 110 колеблется в пределах €10-12 млн, а бывшей в использовании — примерно €7 млн. Аренда судна обходится примерно в €15 тыс. за 8 часов.

Ранее телеграм-канал Mash раскрыл, где проживают Алла Пугачева и Максим Галкин.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.