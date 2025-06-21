Стало известно, где Галкин отметил свой 49-й день рождения
Mash: Галкин отметил день рождение в ресторане украинского бизнесмена на Кипре
Фото: [freepik.com]
На острове Кипр прошло праздничное торжество, посвященное дню рождения комика-иноагента Максима Галкина*, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, мероприятие было организовано в элитном итальянском ресторане Tartufo в районе Марина Бич, которым владеет украинский бизнесмен. Отмечается, что это место является любимым заведением артиста.
Сама вечеринка прошла в закрытом формате. Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой «отжигали» в VIP-зоне в кругу русскоязычных друзей. Охраны при этом вокруг них не было.
По информации Mash, вечер начался с пешей прогулки и продолжился эксклюзивным ужином за €2 тыс (157 тыс. руб.). На столе у звездных гостей стояли разнообразные закуски, пицца, рыба, мясо и дорогой алкоголь. Судя по фотографиям, Пугачева сидела отдельно от мужа.
Как отмечает источник, в ресторане всегда радуются приходу артистов, так как они регулярно балуют персонал чаевыми, а также лично знают его владельца.
По данным Mash, пара выбрала такой формат празднования дня рождения Галкина из-за того, что их яхта «Оксана», которая обычно ходит под флагами Черногории и Великобритании, оказалась в ремонте. Обычно артисты отмечают подобные праздники на ней.
Отмечается, что стоимость этой яхты класса Majesty 110 колеблется в пределах €10-12 млн, а бывшей в использовании — примерно €7 млн. Аренда судна обходится примерно в €15 тыс. за 8 часов.
Ранее телеграм-канал Mash раскрыл, где проживают Алла Пугачева и Максим Галкин.
*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.