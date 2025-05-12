Стал известен формат прощания с артисткой Ниной Гребешковой

В последний путь заслуженную артистку России Нину Гребешкову будут провожать в закрытом режиме. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов РФ.

Подчеркивается, что решение провести церемонию в закрытом формате приняли родственники актрисы. В гильдии не стали называть дату, а также место прощания и похорон.

Гребешкова скончалась 10 мая в возрасте 95 лет. За время актерской карьеры она сыграла в 130 картинах. Для широкого круга зрителей одними из самых узнаваемых стали образы Нади из «Бриллиантовой руки», а также врача из «Кавказской пленницы». Обе картины были сняты ее супругом Леонидом Гайдаем.

Ранее стало известно о том, что в возрасте 102 лет скончалась артистка театра Ирина Скворцова, которая в том числе играла в Ленкоме и театре на Таганке.