Стало известно, где «Спартак» проведет зимние сборы

Новогодний отпуск закончится 12 января. Команда пройдет медобследование и отправится в Дубай, где запланированы три сбора. Первый сбор красно-белых пройдет с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, а третий — с 12 по 28 февраля.

С соперниками по контрольным матчам «Спартак» пока не определился.

По итогам летне-осенней части РПЛ «Спартак» занимает шестое место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков, тем не менее, красно-белые не собираются отказываться от борьбы за чемпионство.

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал клуб самым популярным в Восточной Европе и заявил о необходимости соответствовать этому статусу.