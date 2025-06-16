Россияне завалили комментариями Пугачеву с требованием высказаться об атаках Израиля по Ирану

Граждане России начали массово требовать в социальных сетях от известной певицы Аллы Пугачевой, чтобы она оценила атаки Израиля, которые эта страна проводит по иранской территории. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

После ударов, которые израильская армия нанесла по иранским объектам, россияне стали массово интересоваться у певицы, почему она до сих пор не осудила агрессию своей «любимой страны», атаковавшей соседнее государство.

«Что там по осуждению на нападение? Черный квадрат еще не подъехал или что другое?» — привели в микроблоге пример одного из комментариев.

У Пугачевой также спрашивают, отправился ли ее муж Галкин* защищать страну проживания и начала ли она сама вести сбор средств для помощи жителям Ирана.

Ранее по поводу возвращения Пугачевой в Россию высказался российский писатель Захар Прилепин. Он заявил, что даже в случае ее приезда на этот факт никто не обратит внимания. Публицист подчеркнул, что звезды, покинувшие свою Родину в тяжелые дня нее времена, не заслуживают интереса со стороны россиян.

*признан иноагентом и внесен в соответствующий реестр в РФ