Стало известно имя нового героя шоу «Холостяк»

Известный певец Анатолий Цой, который прославился на всю страну благодаря участию в группе MBAND, а затем и успешной сольной карьере, примеряет на себя новую роль, и на этот раз не музыкальную. Артист станет героем нового сезона популярного романтического реалити-шоу «Холостяк», сообщает POPCAKE.

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Сам Цой, комментируя свое участие в телепроекте, заявил, что у каждой из претенденток есть реальный шанс его очаровать. В отличие от многих других героев шоу, он четко обозначил, какие качества в девушке считает важными.

Так, для потенциальной избранницы Анатолия на первом месте стоят воспитанность и хозяйственность. Он также обратит внимание на умение девушки готовить и создавать домашний уют.

Напомним, что Цой получил широкую известность как участник бойз-бенда MBAND. Группа была популярна в середине 2010-х, но в 2020 году коллектив распался. Цой не пропал с радаров, а начал сольную карьеру, выпустив несколько успешных треков.

Шоу «Холостяк» — это российская адаптация американского формата The Bachelor. Проект стартовал в 2013 году и за это время сменил множество героев. Среди них были Алексей Воробьев, Егор Крид, Тимати, Илья Глинников.

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