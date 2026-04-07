Стало известно, как блогер Гусейн Гасанов продал свои московские апартаменты за «печеньки»

В деле скандально известного блогера Гусейна Гасанова появились новые шокирующие подробности, сообщает РИА Новости. Свидетель обвинения заявил, что Гасанов фиктивно продал ему свои апартаменты в башне «ОКО» комплекса «Москва-Сити» за печенье.

По словам мужчины, блогер сам предложил переоформить недвижимость. Свидетель пытался отказаться, но Гасанов показал ему документы, подтверждающие отсутствие долгов перед государством.

Отмечается, что сделка оформлялась через банковскую ячейку. В договоре купли-продажи была указана сумма 60 млн рублей. Однако вместо денег свидетель положил в ячейку печенье. Доверенным лицом в сделке выступил брат блогера Анвер Гасанов.

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Гасанова. Блогера обвиняют в отмывании денег, приобретенных преступным путем. Он заочно арестован и объявлен в розыск. Сам Гасанов отказался признавать вину в легализации денежных средств.

