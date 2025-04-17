Стало известно, как живет сбежавший из России Авраам Руссо

Некогда популярный российский певец Авраам Руссо выбрал тихую жизнь в пригороде Нью-Йорка после того, как сбежал из России. Об этом пишет журнал Womanhit.

Руссо женат на ранее занимавшейся гастрольным менеджментом для международных звезд Мореле Фердман. У пары родились две дочери — Эмануэлла и Аве Мария.

После переезда в Америку благодаря связям своей супруги Руссо получил возможность находиться в кругу американской музыкальной индустрии. Однако, несмотря на его попытки продолжить карьеру в США, больших успехов на зарубежной сцене он так и не достиг.

Несмотря на то что его жизнь связана с США, Руссо время от времени посещает Россию, однако публично об этом не говорит. Последний раз Руссо появился в медиапространстве в 2021 году, когда участвовал в музыкальном шоу «Суперстар!», где занял третье место.

Пик популярности Авраама Руссо пришелся на середину 2000-х, когда его дуэты с Кристиной Орбакайте занимали вершины HIT-парадов. Однако, столкновение с бизнесменом Тельманом Исмаиловым и попытка покушения в 2006 году стали решающими моментами, заставившими его покинуть Россию.

Ранее стало известно, что певица Кристина Орбакайте снизила гонорары за концерты в России.