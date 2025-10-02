Стало известно о состоянии Борского после падения

Народный артист РСФСР Михаил Боярский практически полностью восстановился после полученной в результате падения травмы. Об этом в комментарии News.ru рассказала его супруга Лариса Луппиан.

В апреле Боярский попал в больницу в результате несчастного случая во время театральной репетиции. Артист, работая над постановили «Ромео и Джульетта», оступился на сцене и упал с трехметровой высоты, приземлившись на спину. Врачи диагностировали у него перелом ребер и множественные ушибы.

«Михаила Сергеевича достаточно часто приглашают сниматься. Но он готов к съемкам только в Петербурге, выезжать куда-то уже отказывается», — сказала Луппиан.

Она добавила, что эмоциональное состояние артиста остается нестабильным — настроение часто меняется, а иногда актер даже капризничает.

Несмотря на эти изменения, возвращение к творческому процессу и возможность работать в родном городе — Санкт-Петербурге, положительно сказываются на общем состоянии знаменитого актера. Поклонники надеются на его скорое появление на экранах и театральных подмостках в новых работах.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые после серьезной травмы вышел на сцену.