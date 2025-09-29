Стало известно, когда Робби Уильямс сможет посетить Россию

Вечером 26 сентября московская сцена впервые за три с половиной года приняла западную звезду — состоялся концерт американского исполнителя Джейсона Деруло. Это событие может стать отправной точкой для возвращения международных артистов на российские площадки, считают эксперты музыкальной индустрии. Продюсер Сергей Дворцов в интервью Общественной Службе Новостей предположил , что вслед за Деруло в Россию могут приехать и другие мировые знаменитости.

Среди наиболее вероятных кандидатов он назвал легендарного американского шоумена Барри Манилоу и британского поп-исполнителя Робби Уильямса, которые ранее уже демонстрировали интерес к российским гастролям.

Дворцов отметил важный психологический аспект: после успешного выступления первого артиста возникает цепная реакция, побуждающая других музыкантов рассматривать Россию как перспективную концертную площадку. По мнению Дворцова, многие зарубежные исполнители сохранили теплые воспоминания о гостеприимной публике и масштабах российских шоу.

По его мнению, концерт Джейсона Деруло может стать катализатором возобновления культурного обмена, прерванного на несколько лет. Успешная организация выступления и реакция публики продемонстрируют международному музыкальному сообществу готовность России к приему зарубежных звезд, что способно открыть новую главу в истории гастрольной деятельности в стране.

