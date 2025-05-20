Стало известно, когда состоится кремация и похороны балетмейстера Григоровича

Кремация выдающегося деятеля искусства, народного артиста СССР, знаменитого балетмейстера Юрия Григоровича предшествует его захоронению 23 мая на Новодевичьем кладбище, где покоится его жена, балерина Наталия Бессмертнова, передает РИА Новости.

В понедельник Александр Колесников, ассистент хореографа, уведомил издание о кончине Григоровича на 99-м году жизни.

Как сообщил источник агентства, первоначально состоится кремация Юрия Николаевича, а затем 23 мая его прах будет предан земле на Новодевичьем кладбище, рядом с его супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

Григорович, уроженец Санкт-Петербурга (1927 г.), в период с 1947 по 1957 год выступал в качестве солиста в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова, после чего стал балетмейстером этого театра. С 1964 по 1995 год он занимал должность главного балетмейстера Большого театра, а с 2008 года являлся его штатным хореографом.

Григорович также известен как автор восьми оригинальных балетных постановок, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, являющихся основой репертуара Большого театра.

Среди его работ — постановки «Щелкунчика» Чайковского, «Спартака» Хачатуряна, «Ивана Грозного» на музыку Прокофьева, «Ромео и Джульетты» Прокофьева, «Золотого века» Шостаковича.

Ранее сообщалось, что причиной смерти хореографа Григоровича стали осложнения после пневмонии.