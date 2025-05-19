Названа причина смерти хореографа Юрия Григоровича

Известный российский хореограф Юрий Григорович, ранее работавший в Большом академическом театре, умер из-за последствий пневмонии. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Ранее уже сообщалось, что Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. Теперь же стали известны причины его смерти. По имеющимся сведениям, он умер из-за последствий двухсторонней пневмонии.

«Последние две недели Григорович боролся за жизнь в ЦКБ в Москве», — указал микроблог.

Авторы этого сообщения также допустили, что хореографа похоронят на Новодевичьем кладбище, где уже упокоена его супруга Наталия Бессмертнова.

Ранее сообщалось, что клавишник МакSим и «Ленинграда» Иванов умер, не приходя в сознание. Его состояние оценивалось как тяжелое: после инсульта 41-летний музыкант впал в кому, в которой пролежал половину месяца. Смерть зафиксировали 18 мая.