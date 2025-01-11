Стало известно, когда состоится прощание с актрисой Добровольской

Прощание с заслуженной артисткой России Евгенией Добровольской пройдет 14 января в 10:00 мск на главной сцене МХТ имени А.П. Чехова. Об этом 11 января ТАСС сообщила пресс-служба театра.

Церемония прощания начнется в 10:00 на основной сцене МХТ, а в 13:00 состоится отпевание в храме святителя Николая на Трех Горах (Нововаганьковский переулок, 9). Затем пройдут похороны на Троекуровском кладбище.

Смерть Добровольской на 61-м году жизни была объявлена накануне. Она была выдающейся актрисой театра, проработавшей там 33 года и сыгравшей множество ведущих ролей. В МХТ отметили, что в последний год артистка боролась с серьезным заболеванием.

Добровольская родилась в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС (курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова) и через четыре года присоединилась к труппе МХТ имени А. П. Чехова.

Она известна как актриса театра, кино и сериалов, снявшаяся более чем в 100 проектах, в том числе «Ирония Судьбы. Продолжение», «На тебя уповаю», «Небесный суд», «Королева Марго». В 2005 году ей присвоено звание народной артистки России.

Ранее СМИ узнали подробности о последнем годе жизни Добровольской. Актриса в последние месяцы своей жизни боролась с раковой опухолью.