Стало известно, кто из футболистов РПЛ вырос в трансферной цене

Больше всех — на 3 млн евро — прибавил нападающий «Зенита» Луис Энрике. Стоимость самого дорогого футболиста РПЛ достигла 25 млн евро. Бразилец пришел в петербургский клуб зимой, успел провести два матча за «Зенит» и отметился красивым голом в игре со «Спартаком».

На 2,8 млн евро выросла стоимость 19-летнего центрального полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка, впервые получившего вызов в сборную России. Теперь он стоит, по версии портала, 4 млн евро.

На 1,5 млн евро подорожали защитник «Динамо» Хуан Касерес (теперь 2,5 млн) и голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев (5 млн). По 1 млн евро прибавили полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (9 млн), спартаковцы Пабло Солари (8 млн) и Кристофер Мартинс (6 млн).

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пообещал отменить паспорт болельщика, который действует на матчах РПЛ.