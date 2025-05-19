Стало известно, кто представит Россию на «Интервидении-2025»

Заслуженный артист РФ, автор хита «Я русский» Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, представит Россию на конкурсе «Интервидение-2025». Об этом стало известно в эфире программы «Пусть говорят», транслируемой на Первом канале.

3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Подмосковье песенного конкурса «Интервидение» — аналога «Евровидения», в котором РФ не принимает участие с 2022 года.

Генеральным организатором и председателем организационного комитета «Интервидения» был назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Организационное и техническое обеспечение мероприятия должно взять на себя Министерство иностранных дел России (МИД).

Для проведения конкурса установлены специальные правила, разработанные Фондом сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

В «Интервидении», существовавшем в 1960-1980-х годах, свое участие в 2025 году подтвердили 20 стран, включая все государства — члены БРИКС.

Ранее стало известно, кто в 2025 году выиграл «Евровидение».