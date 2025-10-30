Стало известно, кто рассудит центральный матч 14-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак»

Центральный матч тура «Краснодар» — «Спартак» рассудит Кирилл Левников. Помогать в поле ему будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Ответственным за ВАР назначен Андрей Фисенко с помощником Антоном Фроловым.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 2 ноября.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 29 очками, «Спартак» занимает шестое место, набрав 22 балла. За последние пять лет команды ни разы не сыграли вничью. Начиная с 2020 года, в официальных матчах «Краснодар» и «Спартак» встречались друг с другом 13 раз. Красно-белые побеждали семь раз, «быки» — шесть.

