Стало известно, кто встретится в ½ финала Кубка Гагарина

Определились участники полуфинальных противостояний в борьбе за Кубок Гагарина. За выход в финал ярославский «Локомотив» поборется с уфимским «Салаватом Юлаевым», а челябинский «Трактор» сразится с московским «Динамо».

Накануне «Салават Юлаев» в напряженном седьмом матче второго раунда плей-офф КХЛ одолел московский «Спартак». Игра на «Уфа-Арене» завершилась победой уфимцев со счетом 3:2. Шелдон Ремпал вывел «Салават» вперед на 18-й минуте, Владислав Ефремов увеличил отрыв на 35-й.

Иван Морозов сократил отставание на 40-й минуте, а Даниил Орлов восстановил равенство на 51-й. Решающую шайбу, как и в предыдущей игре, забросил Алексей Василевский на 56-й минуте, принеся победу «Салавату».

В другом седьмом матче второго раунда плей-офф КХЛ «Локомотив» вырвал победу у омского «Авангарда». Игра на «Арене-2000 Локомотив» завершилась победой хозяев со счетом 3:2 в результате двух овертаймов. Александр Радулов на 12-й минуте и Егор Сурин, 18-летний игрок, на 31-й минуте вывели «Локомотив» вперед.

«Авангард» сумел сравнять счет благодаря шайбам Евгения Кулика на 49-й минуте и Константина Окулова на 58-й, переведя игру в овертайм.

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург». В финальной серии плей-офф КХЛ клуб одержал уверенную победу над ярославским «Локомотивом», выиграв четыре матча подряд и завершив серию со счетом 4-0.

Ранее сообщалось, что нападающий «Металлурга» присоединится к команде Кирилла Капризова.