Сбежавший из России Панин захотел вернуться на родину

Актер Алексей Панин*, покинувший Россию, захотел обратно из-за чувства ностальгии. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на соцсети звезды «Жмурок».

Актер Панин, проживающий за границей уже больше пяти лет, признался в ностальгии по временам жизни в России. По его словам, он скучает по родным местам, особенно селу.

«Просто жалко, что я не могу приехать в свою деревню родную. <…> Хотел бы в Россию приехать на недельку», — рассказал Панин в интервью на канале «Хуже и не скажешь».

Также Панин признался, что хотел бы посетить ресторан в Доме литераторов в Москве, куда ранее часто наведывался.

Напомним, что Панин выступил против СВО, но на тот момент уже проживал в Испании. За заработки за границей и резкие высказывания попал в соответствующие списки иноагентов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что Панина обязали погасить долги матери в России.

*внесен в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга