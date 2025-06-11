Стало известно о госпитализации российского режиссера Евстигнеева

В Москве госпитализировали известного режиссера и актера Дениса Евстигнеева. По информации Mash, сейчас он находится в отделении скорой помощи с подозрением на острый инфаркт миокарда.

Отмечается, что у Евстигнеева диагностировали гипертонию второй степени, из-за чего увеличивается риск развития сердечных заболеваний. По данным телеграм-канала, состояние режиссера вызывает опасения у медиков.

Врачи оказывают необходимую помощь и проводят исследования. Медицинская команда следит за его состоянием и предпринимает все меры для его стабилизации. Сам Евстигнеев не прокомментировал телеграм-каналу свое состояние.

Евстигнееву 63 года. Он родом из известной театрально-кинематографической династии. Его отец — актер Евгений Евстигнеев, мать — актриса и режиссер Галина Волчек, а дед — кинооператор и педагог Борис Волчек.

Евстигнеев выступил продюсером популярной криминальной драмы о майоре полиции Иване Черкасове «Мосгаз».

Ранее киноактер Виталий Гогунский в недавнем интервью снова выдал провокационные высказывания о женщинах.