Гогунский шокировал публику очередными высказываниями о женщинах

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогуский вновь отличился высказываниями в адрес женщин. Он заявил, что слабому полу не надо ничего объяснять, поскольку это бесполезно. Его слова привел в своем материале портал Super.ru.

Ранее актер уже выдавал заявления в духе того, что женщина в присутствии мужчины не имеет права на плохое настроение. Теперь он продолжил развитие темы. Он стал объяснять журналистке Ксении Собчак, что женщина не должна обсуждать критические дни ни в обществе с мужчинами, ни даже с мужем. По его мнению, это явление природы. Он также высказался о том, что женщинам не стоит что-то объяснять.

«Чем больше объясняешь женщине, тем потом приходится больше объяснять то, что объяснял», — указал он.

Ранее поведение Гогунского попыталась объяснить психолог Наталья Наумова. Она заявила, что некоторые мужчины в семейных отношениях позволяют себе оскорбления в адрес любимого человека. По ее мнению, это обычно идет из детства. Если мальчик рос с очень абьюзивным отцом, то он может перенять качества родителя и ретранслировать данное поведение, считая это нормой.