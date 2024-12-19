Стало известно о миллиардном долге футбольного клуба «Крылья Советов»

Футбольный клуб «Крылья Советов» умудрился накопить долги в миллиард рублей. Об этом рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в ходе телепрограммы «Очная ставка».

По словам главы региона, клуб еще 10 лет назад объявил о своем стратегическом партнерстве с госкорпорацией «Ростех».

«Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией «Ростех Капитал» есть займ в один миллиард рублей», — указал он.

По утверждению Федорищева, футбольному клубу выделяется правительством по 2 млрд руб. в год, но долг перед «Ростехом» никак не снижается. Его постоянно переносят на следующий год.

Ранее сообщалось о скандале, который разразился после конкурса, который проводил Российский футбольный союз. Финалистам конкурса так и не были выплачены обещанные им деньги. Президент Медиалиги Осипов так и не выделил людям 850 тыс. руб., ссылаясь на проблемы со спонсорами.