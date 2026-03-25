Стало известно о переговорах тренера «Крыльев Советов» с другим клубом

Бывший президент «Крыльев Советов» Виктор Развеев в разговоре с «Чемпионатом» высказался о ситуации с главным тренером самарской команды Магомедом Адиевым.

Стало известно, что специалист улетел в Казахстан на переговоры с клубом «Актобе». Инсайдер Иван Карпов рассказал, что Адиев звонил ему из Казахстана и подтвердил факт переговоров. При этом тренер сказал, что хотел бы перейти в «Актобе» летом, после окончания российского сезона.

«Никто ничего не понимает. Адиев — взрослый человек и тренер команды, которая ведет борьбу за выживание в РПЛ. Для меня все это непонятно. Ребята же из команды все видят и все читают. Руководство «Крыльев Советов» тоже не дает никаких комментариев — это интересно. Они не в курсе, что ли? Ситуация отвратительная, особенно для ребят и для клуба», — сказал Развеев.

Магомед Адиев возглавил «Крылья Советов» перед началом нынешнего сезона. Ранее он работал в «Анжи», «Ахмате», «Химках» и сборной Казахстана.

«Крылья Советов» на данный момент занимают 13-е место в РПЛ с 21 очком, находясь в трех баллах от зоны прямого вылета.

