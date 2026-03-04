Стало известно о попытках «Зенита» продать нападающего Соболева
Фото: [ФК «Зенит»]
«Зенит» в зимнее трансферное окно пытался продать нападающего Александра Соболева в «Црвену Звезду», утверждает инсайдер Иван Карпов.
У петербуржцев хорошие отношения с сербским клубом, но сделка сорвалась, потому что против нее категорически возражал новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович. В 2024 году Соболев перешел в «Зенит» вскоре после того, как Станкович возглавил «Спартак».
Петербургский клуб заплатил за нападающего €10 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает игрока в сумму вдвое меньшую. Соболев так и не сумел до конца стать своим в «Зените». Форвард не имеет места в стартовом составе в матчах РПЛ и подвергается жесткой критике со стороны петербургских болельщиков и экспертов.
В текущем сезоне Соболев провел 25 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил по три мяча в чемпионате и Кубке России. Во вторник, 3 марта, форвард стал автором единственного гола в кубковом матче с «Балтикой».
