Стало известно о попытках «Зенита» продать нападающего Соболева

У петербуржцев хорошие отношения с сербским клубом, но сделка сорвалась, потому что против нее категорически возражал новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович. В 2024 году Соболев перешел в «Зенит» вскоре после того, как Станкович возглавил «Спартак».

Петербургский клуб заплатил за нападающего €10 млн. В настоящее время портал Transfermarkt оценивает игрока в сумму вдвое меньшую. Соболев так и не сумел до конца стать своим в «Зените». Форвард не имеет места в стартовом составе в матчах РПЛ и подвергается жесткой критике со стороны петербургских болельщиков и экспертов.

В текущем сезоне Соболев провел 25 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил по три мяча в чемпионате и Кубке России. Во вторник, 3 марта, форвард стал автором единственного гола в кубковом матче с «Балтикой».

