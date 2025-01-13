Mash: телеведущему Юрию Николаеву провели операцию на бедре после перелома

Телеведущего Юрия Николаева перевели в обычную палату для дальнейшей реабилитации после операции на бедро. Параллельно ему проведут курс онколечения, передал Mash.

По данным СМИ, Николаев поступил в больницу с переломом бедра после новогодних праздников. Ему провели срочную операцию. Телеведущий пролежал два дня в реанимации под постоянным наблюдением. На данный момент его перевели в обычную палату.

Шоумен споткнулся дома о мебель, упал и сломал бедренную кость. Кроме этого, у Николаева в анамнезе рак легких, поэтому параллельно его продолжат лечить от онкологии.

Известно, что телеведущий не в первый раз попадает в больницу с травмами. В ноябре прошлого года он упал дома и дважды ударился головой. Тогда у него диагностировали рак и запретили курить. Он смолил по 50 сигарет в день.

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