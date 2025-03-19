Стало известно о состоянии здоровья актера Василия Ливанова
Mash: актер Василий Ливанов сильно похудел и осунулся после медикаментозной комы
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Российский актер и советский Шерлок Холмс Василий Ливанов переживает непростые времена — после медикаментозной комы и лечения от подозрительной опухоли он сильно похудел и осунулся. Об этом стало известно телеграм-каналу Mash.
По информации источника, врачи прописали Ливанову белковую диету, которая должна помочь ему в восстановлении. Медицинские специалисты регулярно посещают актера дома, контролируя его состояние, которое остается стабильно тяжелым.
Кроме того, Ливанов продолжает работать с логопедом, восстанавливая свои речевые навыки. В начале года актеру диагностировали расстройство кровообращения в головном мозге. Он провел несколько дней в реанимации, борясь с осложнениями, вызванными бактериальной инфекцией, которая оказалась устойчива к антибиотикам.
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