Стало известно о задачах «Балтики» на вторую половину сезона в РПЛ

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре со «Спорт-Экспрессом» рассказал о задачах «Балтики» на вторую часть сезона.

Перед зимней паузой «Балтика» сенсационно занимает пятое место в РПЛ, набрав 35 очков и всего на пять баллов отставая от лидирующего в чемпионате «Краснодара». Глава региона отметил, что столь успешному выступлению команды помог «железный балтийский характер».

«Будем стараться в каждой встрече и дальше навязывать борьбу соперникам, навязывать свой футбол и выжимать максимум, чтобы на финише оказаться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Алексей Беспрозванных.

Успешное выступление калининградцев вызвало большой интерес к игрокам «Балтики» со стороны более богатых клубов. В частности, полузащитник Максим Петров может перейти в «Локомотив», а ЦСКА присматривается к центральному защитнику Кевину Андраде, который должен заменить на этой позиции перешедшего в «Зенит» Игоря Дивеева.

