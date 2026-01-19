Защитник Дивеев раскрыл причины перехода в «Зенит»

Защитник сборной России Игорь Дивеев в интервью «Матч ТВ» рассказал , почему он решил перейти из ЦСКА в «Зенит».

В начале января клубы произвели громкий обмен: Дивеев отправился в Санкт-Петербург, а в ЦСКА перебрался аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев уточнил, что впервые узнал об интересе «Зенита» в ноябре. Прежде чем согласиться на переход, футболист посовещался с семьей, взвесил все «за» и «против».

«Хотелось нового вызова. Плюс конкуренция в «Зените» очень высокая, значит будет, что доказывать», — назвал Дивеев причины перехода.

Также защитник отметил, что его встретили в петербургской команде тепло, у футболиста возникло ощущение, что он уже давно в этом коллективе.

Игорь Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года после перехода из «Уфы», где он пересекался с нынешнем тренером «Зенита» Сергеем Семаком. В общей сложности Дивеев провел за армейцев 203 матча, в которых забил 20 мячей и отдал пять передач.

Ранее стало известно, что «Зенит» хочет приобрести бразильского нападающего Джона Джона из «РБ Брагантино».