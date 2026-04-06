Свадьба племянника короля Карла III Питера Филлипса с медсестрой пройдет в узком кругу

48-летний Питер Филлипс, сын принцессы Анны и племянник короля Карла III, объявил о предстоящей свадьбе с 45-летней медсестрой Харриет Сперлинг. Церемония бракосочетания состоится 6 июня в церкви Всех Святых в Кембле. Этот брак станет для него вторым, сообщает «Царьград».

Питер Филлипс занимает 19-е место в очереди на британский престол, однако он лишен королевского титула (поскольку его мать, принцесса Анна, отказалась от титулов для своих детей). Это позволило ему строить карьеру без монарших ограничений.

Филлипс работал в Гонконге, в Королевском банке Шотландии, а сейчас занимает пост исполнительного директора сети спортивных бутиков SEL UK. По данным источников, свадьба пройдет в узком семейном кругу. О событии уже уведомлены король Карл III, королева Камилла, а также принц и принцесса Уэльские.

Первая свадьба Филлипса состоялась в 2008 году в часовне Святого Георгия в Виндзоре — тогда его избранницей стала канадка Отем Келли. Брак продлился 11 лет и закончился разводом в 2019 году. У бывших супругов есть две дочери — Саванна и Айла.

Харриет Сперлинг, будущая жена Питера, работает медсестрой. О подробностях их знакомства и романе известно немного — пара предпочитает не афишировать личную жизнь.

