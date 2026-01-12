Стало известно, почему Челестини дал добро на обмен Дивеева в «Зенит»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини был главным инициатором самого громкого обмена игроками в межсезонье РПЛ, рассказал источник «Чемпионата».

ЦСКА отдал в «Зенит» защитника сборной России Игоря Дивеева, а взамен получил аргентинского нападающего Лусиано Гонду.

По данным источника, швейцарский тренер считал Лусиано топовым вариантом для усиления атаки. Челестини считает, что выиграть РПЛ без забивного форварда нереально, а нападающие ЦСКА Алеррандро и Тамерлан Мусаев забили всего три мяча на двоих.

В то же время Челестини хотел бы иметь центрального защитника несколько иного формата, чем Дивеев.

«Игорь привык играть низким блоком в спокойный футбол, а Челестини нужна высокая линия обороны и высокая интенсивность, под что Дивеев подходил плохо, по мнению Челестини», — рассказал источник издания.

После первой части чемпионата ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице с 36 очками. Лидирует в турнире с 40 баллами «Краснодар».

