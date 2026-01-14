Стало известно, почему ФИФА применила жесткий трансферный бан к ФК «Ростов»

Запрет на приобретение новых футболистов начинает действовать с 13 января и распространяется на три трансферных окна.

В пресс-службе «Ростова» рассказали, что поводом для наказания послужил незавершенный платеж за полузащитника Родриго Саравию перед уругвайским «Пеньяролем». В клубе пояснили, что платеж был разбит на несколько частей, осталось перевести последний транш.

В «Ростове» заверили, что клуб приложит все усилия, чтобы в ближайшее время решить проблему. Сообщалось, что у южан серьезные финансовые сложности: у клуба есть долги, футболисты не вовремя получали зарплату.

Летом 2024 года «Ростов» приобрел уругвайского опорника за €1,95 млн. Футболист провел 20 матчей за клуб во всех турнирах, отметился одним голом и одной передачей и через год покинул клуб в качестве свободного агента.

