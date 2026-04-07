Стало известно, почему Мостовой потерял место в составе «Зенита»

Футбольный функционер Тимур Лепсая в выпуске «Коммент.Live» на канале «Коммент.Шоу» высказался о непопадании в стартовый состав «Зенита» полузащитника Андрея Мостового.

Лепсая утверждал, что знает истинную причину, но не может ее озвучить: «Это не связано с футболом». Он лишь отметил, что проблемы связаны с личной жизнью футболиста.

В трех из пяти весенних матчах РПЛ Мостовой остался на скамейке, еще в двух выходил в концовке, сыграв в общей сложности 13 минут. При этом полузащитник полностью отыграл в двух матчах Кубка России, что подмывает версию Лепсая.

Всего в нынешнем сезоне Андрей Мостовой сыграл в 28 матчах за «Зенит», забив семь мячей и отдав пять передач. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в €4 млн, контракт Мостового с петербуржцами рассчитан до 2027 года.

