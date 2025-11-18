Стало известно, при каких условиях Марцел Личка моет вернуться в «Динамо»

Тренер Марио Личка, брат бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, входивший в его тренерский штаб, рассказал «РБ Спорт», на каких условиях они могут вернуться в московский клуб.

После увольнения из «Динамо» Марцел и Марио работали в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк», но были отправлены в отставку после провала команды на старте чемпионата.

«Если хотят, чтобы мы вернулись в «Динамо», почему бы и нет, но… Мы амбициозны и будем требовательны, чтобы достичь своих целей. Как и в те времена, когда мы были там, но в конце концов они решили нас уволить. Я думаю, что в клубе нужно кое-что изменить… Думаю, что они не доверяли нам и не верили в процесс, над которым мы работали», — сказал Марио Личка.

В понедельник, 17 ноября, главный тренер «Динамо» Валерий Карпин написал заявление об увольнении, приняв решение сосредоточиться на работе в сборной. У бело-голубых нет готового кандидата на замену Карпину, как минимум до зимней паузы руководить «Динамо» будет Ролан Гусев.