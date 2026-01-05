Стало известно, сколько на самом деле «Зенит» потратил на полузащитника Жерсона

В реальности «Зенит» заплатил за полузащитника Жерсона гораздо больше, чем сообщалось, выяснил бразильский журналист Пабло Оливейра.

Сообщалось, что в июле петербургский клуб заплатил €25 млн «Фламенго» за трансфер 28-летнего хавбека. По данным Оливейры, сюда нужно добавить еще примерно €15 млн, которые пошли на выплаты Маркао, агенту и отцу Жерсона, самому футболисту и другим лицам, работавшим над переходом.

В 15 матчах за «Зенит» в чемпионате и Кубке России Жерсон забил два мяча. Петербуржцы готовы расстаться с футболистом, который мечтает вернуться на родину, но не хотят сильно потерять в деньгах при обратном трансфере.

Известно, что в переходе Жерсона заинтересован «Крузейро». Маркао сообщил, что переговоры с «Зенитом» в этом направлении продвигаются, но пока достаточно медленно. Бразильский клуб предлагал €12 млн, но эта сумма далека от той, которую хотел бы получить «Зенит».

